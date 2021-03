Napoli, per il terzino sinistro è Junior Firpo il primo nome. Piace anche Dimarco

Vista la situazione terzini in casa Napoli, con Hysaj in scadenza di contratto, Ghoulam infortunato e Mario Rui in bilico, il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di un terzino per la prossima estate secondo quanto rivela Radio Kiss Kiss. Piacciono Emerson Palmieri e Federico Dimarco, ma il primo nome sulla lista di Giuntoli è Junior Firpo del Barcellona. Il calciatore è in uscita, piace tanto al Napoli e la sua valutazione è di 10 milioni.