Napoli, per la difesa prende corpo l'idea Uduokhai ma l'Augsburg chiede 16 milioni

In vista di gennaio il Napoli ha intenzione di provare a completare la rosa di Spalletti con l'acquisto di un centrocampista e di un difensore centrale. Per quanto riguarda quest'ultimo ruolo, sta prendendo piede l'idea di puntare su Ohis Felix Uduokhai, 24enne che ha già messo insieme un centinaio di presenze in Bundesliga e che attualmente è di proprietà dell'Augsburg. Il problema è la valutazione del club tedesco, che per il proprio giocatore chiede non meno di 16 milioni di euro, anche se potenzialmente trattabili. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.