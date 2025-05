Napoli, per la difesa torna di moda Kiwior, ma l'Arsenal chiede circa 35 milioni

vedi letture

Il Napoli è tornato con decisione su Jakub Kiwior, centrale dell’Arsenal con contratto fino al 2028. Il difensore polacco, ex Spezia, sta valutando un ritorno in Italia, dove è seguito anche dal Milan. Gli agenti, gli stessi di Lobotka, hanno ricevuto più offerte, ma il club azzurro parte in vantaggio: giocherà la Champions e lo aveva già cercato in passato. Kiwior ha faticato a imporsi in Premier e ha trovato spazio solo di recente, complice l’infortunio di Magalhaes. A gennaio il Napoli aveva tentato il prestito, ma l’Arsenal lo rifiutò. Ora i Gunners chiedono circa 35 milioni per il calciatore, che nel finale di stagione è diventato un titolare di Arteta.

36^ GIORNATA DI SERIE A

17/05/2025 Sabato 20.45 GENOA - ATALANTA DAZN

18/05/2025 Domenica 20.45 CAGLIARI - VENEZIA DAZN

18/05/2025 Domenica 20.45 FIORENTINA - BOLOGNA DAZN/SKY

18/05/2025 Domenica 20.45 HELLAS VERONA - COMO DAZN

18/05/2025 Domenica 20.45 INTER - LAZIO DAZN/SKY

18/05/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS - UDINESE DAZN

18/05/2025 Domenica 20.45 LECCE - TORINO DAZN/SKY

18/05/2025 Domenica 20.45 MONZA - EMPOLI DAZN

18/05/2025 Domenica 20.45 PARMA - NAPOLI DAZN

18/05/2025 Domenica 20.45 ROMA - MILAN DAZN

La classifica della Serie A a 180 minuti dalla fine del campionato.

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18