Roma, è fatta per Leon Bailey: il giamaicano atteso questa sera in città

Salutato Jadon Sancho, che attraverso il suo entourage ha comunicato alla Roma di non voler approfondire la trattativa, i giallorossi si consolano con un altro innesto nel reparto offensivo. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, è infatti concluso l’affare che porterà Leon Bailey alla corte di Gian Piero Gasperini.

I dettagli. L’attaccante giamaicano, classe ’97, è atteso a Roma già nella serata di oggi. La trattativa con l’Aston Villa si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni.

I numeri di Bailey nell'ultima stagione in Inghilterra. Arrivato a Birmingham nel 2021 dal Bayer Leverkusen per circa 32 milioni, nella scorsa stagione con l’Aston Villa Bailey ha giocato 38 partite considerando tutte le competizioni, di cui 24 in Premier League (14 da titolare). Due i gol segnati, quattro gli assist all’attivo: con il suo arrivo, Gasperini aumenta le proprie scelte in attacco, anche se, viste le sue caratteristiche, sarà interessante capire come il tecnico di Grugliasco coniugherà la presenza di Bailey insieme a quelle di Dybala e Soulé.