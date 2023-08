Napoli, per Osimhen rinnovo fino al 2027? Ieri De Laurentiis ha salutato la squadra ed è andato in vacanza

vedi letture

Il Corriere dello Sport parla del possibile rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Perché, al netto delle dichiarazioni, c'è sempre l'idea da parte degli arabi di puntare sull'attaccante nigeriano - valutato circa 200 milioni - ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha più volte spiegato come il prolungamento sia a un passo. Tanti gli incontri con l'agente Roberto Calenda ma, al momento, non c'è una proposta sul tavolo che convinca al rinnovo fino al 2027, già paventato ma non ufficializzato. Ieri il numero uno napoletano ha salutato la squadra ed è andato in vacanza.