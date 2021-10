Napoli, per Petagna niente di grave. Contro il Torino però la sua presenza è in forte dubbio

Nulla di grave per Andrea Petagna secondo quanto rivela la redazione di Sky: l'attaccante azzurro ha rimediato una contrattura nell'allenamento di ieri, un problema di entità non rilevante tuttavia e che non dovrebbe tenerlo fuori a lungo. Tuttavia la presenza del centravanti classe '95 nella sfida di domenica contro il Torino è in forte dubbio.