Napoli, Politano è il decimo infortunato. Oggi gli esami, rischia di saltare l'Atalanta

vedi letture

L'emergenza in casa Napoli si allunga con lo stop di Politano dopo la partita persa contro il Granada. Gattuso ha fatto sapere a fine garache il giocatore non riusciva a respirare bene a causa di un dolore al costato e oggi verranno effettuati tutti gli esami del caso per capire l'entità dell'infortunio. A questo punto la sua presenza per la gara con l'Atalanta è in dubbio. È il decimo infortunato per il club azzurro, che quanto meno potrà recuperare Koulibaly e Ghoulam che sono finalmente guariti dal Covid.