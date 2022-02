Napoli, Politano: "Il nostro gruppo continuerà a inseguire il suo obiettivo"

Al termine del pari del Maradona tra Napoli e Inter, Matteo Politano, uscito per infortunio al 25’, ha espresso il suo parere tramite i social: “Il dispiacere per non aver potuto dare tutto quello che avrei voluto, ma anche la certezza di contare su un gruppo che continuerà a inseguire il suo obiettivo”.