Napoli, primo allenamento per Kim: lavoro personalizzato in campo. Petagna in gruppo

Mattinata di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo C dove ha svolto torello, esercitazione su calci piazzati e a chiusura di sessione partita a campo ridotto. Ounas e Zanoli hanno svolto personalizzato in campo. Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo e parte personalizzato. Primo allenamento anche per Kim che ha svolto personalizzato in campo.