Napoli, priorità al terzino sinistro: Emerson Palmieri il primo nome di Spalletti

La priorità sul mercato del Napoli è quella del terzino sinistro. Come si legge sulle colonne de Il Mattino il primo nome di Luciano Spalletti è quello di Emerson Palmieri. Il nodo è legato al costo dell'ingaggio, superiore ai 4 milioni di euro, mentre il prezzo del cartellino, circa 15 milioni, è alla portata del Napoli, che potrebbe chiedere anche uno sconto al Chelsea in virtù degli ottimi rapporti fra i due club. Se il Chelsea non dovesse inserirlo in uno scambio gradito (ad esempio, con l'Inter nell'operazione Hakimi), allora il Napoli farà leva sul desiderio dell'italo-brasiliano di tornare a lavorare con Spalletti dopo la brillante stagione alla Roma nell'ormai lontano 2016-17.