Napoli, ritorno di fiamma per Tsimikas: poco spazio al Liverpool, Giuntoli lo seguiva già un anno fa

La priorità del Napoli sul mercato è il terzino sinistro e, secondo il Corriere dello Sport, c'è da registrare il ritorno di fiamma per Kostas Tsimikas, già seguito un anno fa, ma finito poi al Liverpool. Nel Merseyside però l'esterno mancino greco non trova spazio a causa della folta concorrenza, per questo il club azzurro ci starebbe pensando nuovamente. Emerson Palmieri e Reinildo Mandava restano in corsa, anzi rappresentano le piste più concrete. Ma a queste va aggiunta anche quella che porterebbe a Tsimikas.