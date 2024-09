Napoli, Rrahmani: "La squadra si sente viva, stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN il successo per 4-0 sul Cagliari: "I nuovi arrivati ci stanno aiutando molto, anche per la crescita del gruppo, la squadra si sente viva e speriamo di continuare così perché abbiamo giocato solo quattro partite e ce ne sono molte altre".

Dove ha inciso maggiormente Conte?

"Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare e il suo modo di giocare, lui ha le proprie idee e stiamo seguendo le sue indicazioni. Sappiamo cosa dobbiamo fare, poi cambiamo qualcosa in base all'avversario, sia nel difendere che nell'attaccare".

Cosa è cambiato negli allenamenti?

"Ormai dopo due o tre mesi siamo abituati, ora ci sentiamo sempre più in forma ed è il frutto del lavoro fatto in ritiro e in queste ultime settimane".

Quanto ti senti protetto con Buongiorno e Di Lorenzo?

"Quando la squadra vince e gioca bene hai meno lavoro. È tutto più facile".