Napoli, seduta dopo il Bologna: lavoro personalizzato e terapie per Insigne e Ospina

Il Napoli, dopo la vittoria di Bologna, è tornato questa mattina in campo agli ordini di Luciano Spalletti. Questo il report del club azzurro: "Dopo il successo a Bologna il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A.

Coloro che hanno giocato ieri al Dall'Ara hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in campo con attivazione, partitine a tema e seduta tecnica.

Lavoro personalizzato in palestra e terapie per Insigne e Ospina".