Napoli, si continua a sognare Koopmeiners. È l'alternativa al più economico Lo Celso

Il sogno del centrocampo del Napoli ha un nome e un cognome: Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta è l'obiettivo primario del mercato del Napoli per il centrocampo, ma il costo molto elevato che chiede l'Atlanta raffredda la pista, anche se tra De Laurentiis e Percassi si è raggiunto un accordo tra gentiluomini. Visto l'interesse, il Napoli sarebbe avvertito qualora qualcuno presentasse un'offerta all'Atalanta per il giocatore, in modo da dare l'opportunità agli azzurri di pareggiare l'offerta.

Ma le cifre chieste per Koopmeiners restano comunque importanti e il Napoli valuta anche un piano B low cost, quel Giovani Lo Celso che potrebbe essere il Ndombelè della scorsa stagione. Il Napoli spinge per un prestito dal Tottenham, ma al momento gli inglesi non aprono. A riportarlo è il Corriere dello Sport.