Napoli, si ferma di nuovo Ounas: allenamento saltato per un risentimento all'adduttore

vedi letture

Ultimo allenamento stagionale per il Napoli, che domani affronterà lo Spezia e poi andrà in vacanza. A Castel Volturno la squadra è scesa in campo agli ordini di Spalletti senza Adam Ounas: nuovo stop per l'esterno offensivo algerino, messo k.o. da un risentimento all'adduttore sinistro.