Napoli si prepara al Cagliari e l'eventuale festa Scudetto: saranno installati 3 maxischermi

Napoli si prepara all'eventuale festa Scudetto. Come riportato dall’edizione online de Il Mattino, si è tenuta una lunga e delicata riunione in prefettura a Napoli in vista del match di venerdì sera tra Napoli e Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Una gara che potrebbe entrare nella storia del club azzurro, con la possibilità concreta di conquistare il quarto Scudetto.

Il Comune, in coordinamento con le autorità locali, ha comunicato ufficialmente l’installazione di tre maxischermi in città per permettere ai tifosi senza biglietto di seguire la partita e, in caso di esito favorevole, festeggiare insieme in sicurezza. I maxischermi saranno collocati in: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Esposito (nel quartiere Scampia)

L’obiettivo è gestire l’eventuale afflusso massiccio di tifosi e garantire un clima di festa ordinato in tutta la città. La riunione in prefettura, alla presenza delle forze dell’ordine e dei rappresentanti delle istituzioni, proseguirà nel pomeriggio per definire ulteriori dettagli sul piano sicurezza, presidi sanitari e mobilità urbana. Napoli si prepara dunque a vivere una serata potenzialmente storica