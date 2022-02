Napoli, Spalletti: "Conosco la qualità dei miei giocatori, sono in una botte di ferro"

vedi letture

Si aspettava questa classifica un mese fa? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto anche a questa domanda: "In quel momento difficile siamo stati capaci di tenere la schiena dritta, riuscendo a portare a casa più punti possibile. Ogni giorno devi essere pronto a portare a casa qualcosa, il lavoro settimanale ti permette poi di portare a casa le partite. Se hai una rosa forte, i calciatori sanno come fare. Durante la settimana con la Juve, dove tutti dicevano che era meglio di rinviare quella gara, loro mi hanno fatto vedere che avevamo voglia di giocarla quella gara ed hanno fatto una grande risultato. Sono tranquillo perché conosco la qualità dei calciatori e delle persone, sotto questo punto di vista sono in una botte di ferro. Questo è un gruppo fantastico, che in questi anni ha fatto vedere che ci tiene a questa maglia e probabilmente ha raccolto qualcosa meno di quello che meritava".

QUI la conferenza stampa integrale di Spalletti