Napoli, Spalletti è stato chiaro: c'è un reparto già super da non toccare

In questo mercato estivo il Napoli dovrà assicurare a Luciano Spalletti diversi ritocchi dell'organico. Si parte da un centrocampista per sostituire Bakayoko, senza dimenticare un terzino sinistro ed un centrale alternativo per l'addio a parametro a zero di Maksimovic. Rinforzi che poi rischiano di aumentare in caso di partenze di rilievo: i chiacchierati Koulibaly e Fabian su tutti. C'è un reparto però che Luciano Spalletti non vede l'ora di allenare e che il Napoli non ha alcuna intenzione di toccare.

In questa stagione, infatti il Napoli ha chiuso con 103 gol realizzati, un dato non da poco considerando diversi limiti d'organizzazione di gioco palesati ed un paio di mesi molto difficili senza punte a disposizione. Numeri importanti che hanno convinto Spalletti a sposare ad occhi chiusi il progetto Napoli: il tecnico potrà contare su un terminale offensivo come Victor Osimhen, già rodato dopo il primo anno in Italia e che nonostante infortuni e Covid ha chiuso comunque in doppia cifra, così come Mertens, senza dimenticare i 5 di Petagna, terza punta per un solo posto, ma prezioso ad un certo punto della stagione. Ma soprattutto i 10 gol in stagione di Zielinski, cresciuto visibilmente da sottopunta nel 4-2-3-1 tanto caro proprio a Spalletti. Si sale poi ai 12 gol in stagione di Politano, molto più che un'alternativa a destra a Lozano, nonostante l'esplosione del messicano, trascinatore per almeno un girone e arrivato a 15 gol nonostante oltre un mese ai box. Infine, Lorenzo Insigne, assist-man e goleador, chiudendo addirittura a 19 gol in stagione ed una leadership ormai chiarissima: anche per questo dopo l'europeo il Napoli proverà a strappare il rinnovo del contratto. La volontà è di non toccare il reparto avanzato che nell'ultima stagione ha totalizzato numeri enormi nonostante un potenziale ancora inespresso ed una serie interminabile di infortuni.