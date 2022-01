Napoli, Spalletti sulle scelte: "Osimhen e Insigne non hanno i 90 minuti nelle gambe"

vedi letture

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Salernitana. "Non parte dall'inizio Osimhen come Insigne, Politano e Petagna, ho rispetto per questi calciatori ma anche per gli altri. Osimhen e Insigne non hanno i novanta minuti nelle gambe, preferisco averli a disposizione a partita in corso. Non ho avuto abbondanza in nessun reparto, oggi ho recuperato qualche calciatore ma bisogna averli in condizione e mi piacerebbe averli tutti a disposizione. Sabatini? E' il più forte, è il guru dei direttori e basta guardarlo negli occhi ti perfora nello sguardo".