Napoli, Spalletti: "Vittoria che dà consapevolezza. Osimhen? Dobbiamo migliorare nel servirlo"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Venezia è intervenuto al microfono di DAZN: "Questa vittoria ci dà quella consapevolezza superiore, abbiamo la possibilità di fare buone partite, di giocare sempre per vincere. Oggi abbiamo portato a casa una vittoria importante su un campo difficile".

In cosa può migliorare Osimhen?

"Lui le qualità le ha, siamo noi che dobbiamo migliorare nel servirlo, non palleggiare sempre e non mettere i difensori in condizioni di difendere sulle sue qualità. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo sui piedi e poco nello spazio, costringendolo ad avere tutta la squadra avversaria attorno".

Sul centrocampo.

"O due mediani e un trequarti o due mezzali e un vertice basso cambia poco. La cosa importante è essere tutti più squadra. Poi se metti un centrocampista fisico ti manca qualità davanti. Noi abbiamo fatto giocare poco anche Demme, che è uno molto bravo e costruisce bene. Lobotka ha fatto dei passi in avanti importanti. Gioca bene lui e fa giocare bene la squadra".

Quanta curiosità ha lei di giocare con l'Inter?

"Abbiamo da recupera ancora dei calciatori. La possibilità di fare 3-4 cambi di qualità è importante, con i cinque cambi le partite si possono cambiare nel secondo tempo. Sarò importante recuperare Koulibaly e Anguissa, far fare qualche allenamento in più a Ounas, poi vedremo Lozano.

Che ricordi ha avuto tornando al Penzo?

“L’ho trovato suggestivo come a quei tempi. Zamparini si capiva subito con chi avevi a che fare quando lo avevi difronte. Aveva questa dote di essere un po’ un talent scout dei presidenti, con lui tantissimi giocatori e allenatori si sono messi in mostra. Aveva tanto entusiasmo, aveva un animo davvero buono, metteva tutto a disposizione per aiutare chi ne avesse bisogno”.