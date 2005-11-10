Ufficiale Salernitana, ecco il promettente Mastrovito dal Martina. Battuta la concorrenza del Bari

Sul centrocampista classe 2005 si erano mosse in passato anche Carrarese e Cesena in Serie B, ma senza mai affondare il colpo

Alla fine è stata la Salernitana ad avere la meglio nella corsa al centrocampista Mattia Mastrovito del Martina su cui si era mosso anche il Bari nelle scorse settimane. Il club campano ha infatti annunciato il suo arrivo a titolo definitivo aggiudicandosi così un giocatore che vanta già 66 presenze, con 12 gol e 10 assist, fra Serie D e coppa di categoria.

Il comunicato della Salernitana su Mastrovito

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2005 Mattia Mastrovito, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Martina. Il calciatore ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2029.

Sul calciatore si era mossa inizialmente la Serie B

Oltre al Bari, anche due club di Serie B – Carrarese e Cesena - avevano monitorato il giocatore pur senza mai affondare il colpo, così come altri due club di Serie C come Casarano e Audace Cerignola che però fin da subito sembravano indietro rispetto alle due big del Girone C, con alla fine la Salernitana a spuntarla su tutte.