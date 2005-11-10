Napoli, spunta il possibile ritorno di Juan Jesus: ipotesi low cost dopo il ko di Buongiorno
Il Napoli continua a muoversi alla ricerca di un rinforzo per la difesa dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Tra i profili valutati dalla dirigenza azzurra non c'è soltanto Jhon Lucumí: secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore è tornata d'attualità anche la pista che porta a Juan Jesus, rimasto svincolato al termine della sua esperienza con il club partenopeo.
Un ritorno a costo contenuto
L'eventuale rientro del difensore brasiliano rappresenterebbe una soluzione economicamente vantaggiosa per il Napoli. Conoscendo già l'ambiente e la squadra, Juan Jesus garantirebbe esperienza e affidabilità senza costringere la società a un investimento importante sul mercato, caratteristiche che lo rendono un'opzione presa in considerazione dalla dirigenza.
Prima serve liberare uno slot in lista
Prima di poter approfondire concretamente questa possibilità, però, il Napoli dovrà risolvere un problema regolamentare. Come evidenzia Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà infatti liberare un posto nella lista degli over 22, attualmente già al completo. Solo a quel punto l'ipotesi del ritorno di Juan Jesus potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta.