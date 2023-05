Napoli, spunta una penale per Spalletti: se vuole lasciare dovrà pagare 8 milioni di euro

vedi letture

Il Napoli teme di dover salutare Luciano Spalletti dopo che il tecnico ha rifiutato il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli però, l'allenatore per andare via in estate dovrebbe pagare 8 milioni di euro di penale. Un'indiscrezione che, se confermata, renderebbe più difficile la separazione.