Napoli, su Fabian Ruiz un trio di big della Premier. Il Manchester United più delle altre

C'è del movimento di mercato intorno a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. In particolare arrivano notizie dall'Inghilterra: sullo spagnolo, scrive il Daily Mail, ci sarebbero infatti Manchester United, Liverpool ed Arsenal, con i Red Devils molto interessati a lui in ottica di rimpiazzare Pogba, in scadenza. Quella di Ruiz, si apprende, sarebbe un'opzione più economica rispetto a Declan Rice del West Ham.