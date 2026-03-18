Napoli su Tonali e Calafiori? ADL conferma la passione Premier: in 5 anni oltre 100 milioni agli inglesi

Sandro Tonali e Riccardo Calafiori come nuove idee del Napoli. Ne parla Il Mattino, oggi in edicola, anche se al momento non si va oltre un interessamento, con pochi dettagli concreti. Sia il centrocampista che il difensore, però, gradirebbero un rientro in Italia, prima o poi: difficile dire se i tempi siano già maturi, ed è decisamente improbabile che il club di Aurelio De Laurentiis possa riportarli in Serie A entrambi, visti i costi degli affari. Ma, nel caso, confermerebbe il proprio feeling con la Premier League.

Esclusa la Serie A, negli ultimi cinque anni il campionato inglese è quello da cui il Napoli ha “pescato” più giocatori. La spesa complessiva è in tripla cifra: 105 milioni di euro per sei giocatori, ai quali c’è da aggiungere Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dal Manchester City.

Il flusso economicamente più rilevante riguarda l’altro club di Manchester, lo United, a cui finora il Napoli ha “girato” 37 milioni di euro. L’acquisto più caro, seppur per poco, resta però Romelu Lukaku: 30,7 milioni al Chelsea contro i 30,5 allo United per Scott McTominay. Entrambi, però, saranno superati a breve dal riscatto di Rasmus Hojlund, fissato a 44 milioni di euro (più i 6 per il prestito). E magari anche da qualcun altro.