Napoli subito in campo dopo l'Inter ed in vista della Juventus: il report della seduta odierna

Il Napoli è tornato subito in campo questa mattina, dopo il pesante ko per 3-0 di ieri sera contro l'Inter. Questo il report del club azzurro in vista del prossimo match contro la Juventus in programma venerdì sera:

"Dopo la gara contro l'Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma venerdì all'Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45).La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in attivazione, lavoro aerobico e seduta tattica. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Zanoli ha svolto allenamento personalizzato in palestra".