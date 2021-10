Napoli, super difesa: in Europa nessuno ha preso meno gol. Solo tre tiri subiti a gara

La super difesa spinge il Napoli in alto. Gli azzurri, con soli tre gol subiti in questo avvio di campionato, hanno la miglior difesa d'Europa a parità di partite giocate, alla pari col Chelsea primo in Premier League. Ma non finisce qui: la formazione di Spalletti è infatti, insieme al Torino, al terzo posto fra i campionati big five per tiri concessi nello specchio: 25 in totale su nove gare di campionato, meglio hanno fatto soltanto Atletico Madrid e Manchester City (17). E nell'area di re Koulibaly, del resto, si entra pochissimo: le avversarie hanno toccato palla nel rettangolo verde degli azzurri soltanto 135 volte. In Italia nessuno ha fatto meglio, in Europa soltanto i Colchoneros (120), il Siviglia (127) e Bayern Monaco (134).