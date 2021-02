Napoli, tanti dubbi per Gattuso: le condizioni fisiche detteranno la formazione

Nonostante tante difficoltà anche tattiche in diverse fasi di gioco, la priorità di Rino Gattuso in questo tour de force non può che essere l'aspetto fisico. Ieri il tecnico del Napoli ha concesso un giorno di riposo alla squadra in modo da smaltire anche lo sforzo psico-fisico di Genova prima di tornare sul campo. Oggi alla ripresa valuterà a che punto è il recupero, su chi può effettivamente contare, per iniziare a preparare in tempi strettissimi la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Si profila un'altra assenza pesantissima. Dopo aver perso Koulibaly per la positività, Gattuso in difesa probabilmente dovrebbe fare a meno anche di Manolas, uscito per una distorsione alla caviglia dopo uno scontro di gioco. Al di là del valore del singolo, l'assenza dell'ex Roma potrebbe impedire al tecnico di riproporre la difesa a tre - come accaduto all'andata - a meno che con Rrahmani e Maksimovic non venga adattato Di Lorenzo. In caso di 4-3-3, considerando anche la stanchezza di Elmas e Zielinski - finora senza rotazioni - un altro dubbio riguarda le condizioni di Fabian, reduce dal Covid, ed in attacco quelle di Osimhen che non è escluso possa partire finalmente dall'inizio. Tanti nodi da sciogliere per Gattuso e, ancora una volta, a dettare la formazione dovrebbero essere le condizioni fisiche più che considerazioni tecniche e tattiche.