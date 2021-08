Napoli, tornano i big. Oggi Fabian Ruiz e Ospina, domani i tre campioni d'Europa azzurri

Fabian Ruiz e David Ospina hanno raggiunto i compagni nel ritiro azzurro: da oggi il Napoli ha due "rinforzi" in più per la preparazione della stagione che sta per arrivare. Spalletti aspetta ancora i tre azzurri reduci dalla vittoria dell'Europeo con la Nazionale di Mancini: Insigne, Di Lorenzo e Meret faranno lo stesso percorso del colombiano e dello spagnolo (test medici e fisici, poi un piano di lavoro personalizzato).