Napoli, tracciato l'identikit per il difensore da prendere a gennaio: tutti i nomi nel mirino

Il Napoli è alla ricerca di un difensore in vista del mercato di gennaio. Un centrale che possa fungere da alternativa (di spessore) alla coppia titolare formata da Rrahmani e Buongiorno. L'ultimo nome accostato alla formazione di Antonio Conte in ordine di tempo è quello di Luiz Felipe, reduce dall'esperienza con l'Al Ittihad, club dal quale si è svincolato. L'ex Lazio e Salernitana è solo uno dei profili considerati, ma il più intrigante per rapporto qualità-prezzo. Manna, in sintonia con Conte, sta valutando attentamente altri nomi. La priorità è chiara: giovani talenti o giocatori d’esperienza che accettino la sfida, consapevoli che il posto da titolare non sarà garantito subito e che, senza coppe, ci sarà solo il campionato per mettersi in mostra. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport passa in rassegna i vari calciatori attenzionati dal Napoli.

Tra i giovani, piace Jakub Kiwior, 24 anni, centrale polacco dell’Arsenal. Quest’anno ha trovato poco spazio: è stato titolare solo due volte in League Cup e nell’ultima giornata di Premier contro il Manchester United. Non è l’unico profilo monitorato. Diego Coppola, 20 anni, titolare nell’Hellas Verona e pilastro dell'Under 21, è un altro nome entrato nei radar. Alto 193 centimetri, ha già mostrato personalità in Serie A e segnato due gol, il primo dei quali proprio al Napoli al Maradona. Un’alternativa interessante arriva dalla Repubblica Ceca: Martin Vitik, 21 anni, dello Sparta Praga. Difensore solido, con un’impressionante propensione al gol: già 3 reti in 12 partite di campionato. Giovane, tecnico e con margini di crescita. Tra i profili esperti, invece, c'è quello di Danilo (33): il brasiliano gioca poco con Thiago Motta alla Juve ed è in scadenza a giugno, ma il dt Giuntoli per il momento l'ha bloccato.