Napoli, troppe alte le richieste per Milik: l'Olympique Marsiglia vira su Mateta del Mainz

Il Napoli continua a chiedere tanto per Arkadiusz Milik, così l'Olympique Marsiglia ha deciso di sondare anche altri profili e virare soprattutto su Jean-Philippe Mateta del Mainz. Secondo Telefoot, l'attaccante azzurro è considerato troppo costoso e per questo la dirigenza dell'OL ha avviato i contatti con il club tedesco. In questa stagione il centravanti francese, classe '97, ha realizzato già 10 gol in 16 presenze tra Bundesliga e DFB-Pokal.