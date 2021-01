Napoli, troppo basse le offerte di Atletico e Marsiglia per Milik: no di De Laurentiis

vedi letture

Il mercato inizia oggi e sul Corriere della Sera si parla della situazione di Arkadiusz Milik, separato in casa con il Napoli. Difficilmente - si legge - il polacco continuerà la sua avventura in Italia: si sono fatti avanti l’Atletico Madrid e il Marsiglia, entrambi a caccia di un centravanti, ma non disposti a spendere i 18-20 milioni chiesti da Aurelio De Laurentiis. Gli spagnoli avevano messo sul piatto 6 milioni, due in meno dei francesi: offerte respinte dal presidente azzurro, che ancora spera di creare un’asta".