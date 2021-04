Napoli, un'estate senza incedibili: anche Osimhen verrebbe ceduto in caso di offerta shock

Secondo quanto riferito da Il Mattino, nel corso della prossima estate, il Napoli farà attente valutazioni per quanto riguarda il monte ingaggi ma anche in riferimento alle potenziali cessioni, eccellenti e non, che potrebbero coinvolgere la rosa azzurra. In sintesi, non ci saranno incedibili. Tutti i calciatori, in caso di offerta all'altezza delle richieste di De Laurentiis, potrebbero lasciare il club. Anche Osimhen, che però appare anche il giocatore più certo di restare visto che difficilmente qualcuno si spingerà ad offrire gli 80 milioni di euro investiti l'estate scorsa per portarlo in Campania.