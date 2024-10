Napoli, versione 'Premier': Lukaku, McTominay e Gilmour il motore della capolista

Sarà un 'Napoli british' quello che si presenterà domani ad Empoli, per difendere il primato e magari allungare sulle inseguitrici. Nello scacchiere di Antonio Conte saranno presenti tre giocatori provenienti dalla Premier League che, pur di sposare il progetto partenopeo con alla guida il mister salentino, hanno lasciato il campionato più importante in circolazione. Si tratta di Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour: giocatori già pronti, voluti fortemente da Conte e arrivati a Napoli con forti motivazioni.

Tre elementi che hanno avuto un inizio di stagione diverso tra loro. Se da una parte l’impatto di Lukaku e McTominay è stato subito devastante e ha favorito la scalata verso il primo posto, dall'altra Gilmour ha avuto poco tempo per mettere le sue qualità al servizio della squadra. Conte però crede ciecamente in lui e domani lo schiererà titolare per sostituire un totem come Lobotka, che non saltava un match col Napoli da due anni e mezzo: l’ultima volta fu il 30 aprile 2022, Napoli-Sassuolo 6-1.

In attesa di capire come andrà la prova di Gilmour come vice Lobotka, Conte si gode questo 'triplo colpo inglese' messo a segno negli ultimi giorni di mercato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, da quando sono arrivati Lukaku, McT e Gilmour, infatti, il Napoli non ha più perso e ha fatto quasi percorso netto tra campionato e Coppa Italia. In sei partite (5 di A) ha vinto cinque volte, pareggiando solo in casa della Juve. Ha subito 2 reti e ne ha fatte 16.