Nasce Interspac, Cottarelli: "Sosteniamo la nostra squadra. Non ci sono limiti"

In un'intervista al Corriere della Sera, Carlo Cottarelli ha parlato di come e in che modo i tifosi potranno contribuire con Interspac, progetto di azionariato popolare che riguarda l'Inter: "Non c’è un limite e non esiste un minimo: vi sono fasce di importo dai 500, 1000 e 5000 euro. Ognuno poi decide quanto versare e non c’è una quota annuale. Il pagamento avviene una volta sola. Il club è informato di questa iniziativa e non si è opposto. Per il momento siamo in una fase di studio, mi auguro che anche altri club imitino questa scelta. Si apre oggi una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in una iniziativa di azionariato popolare per diventare proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità".