Nato in Camerun, cresciuto in Spagna: ecco chi è Hongla, il nuovo acquisto dell'Hellas

Piede destro, centrocampista classe '98. Camerunese ma con caratteristiche insolite perché diverse da quelle dei suoi connazionali che giocano in quella zona del campo. Con Martin Hongla, l'Hellas Verona non ha voluto inserire in rosa una diga davanti alla difesa, un calciatore di contenimento di supporto ai centrali. Ma un centrocampista tecnico, che può sia disimpegnarsi in un centrocampo a due che fare la mezzala nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco.

Arriva con l'obiettivo di sostituire Sofyan Amrabat 12 mesi dopo la partenza del centrocampista marocchino. E chi lo conosce bene, conferma che se farà un salto di qualità dal punto di vista mentale - della continuità nel corso della partita - potrà fare anche meglio.

Perché le qualità non gli mancano, soprattutto quelle tecniche: gioca col destro ma può utilizzare all'occorrenza anche il mancino, come Amrabat predilige portare il pallone ma poi visione di gioco e capacità di giocare corto non gli mancano di certo. Gli manca, appunto, la continuità. Nella partita, durante la stagione. E su questo aspetto dovrà lavorare molto Eusebio Di Francesco.

Nell'ultima stagione all'Anversa ha giocato 43 partite complessive, con 5 gol e due assist. E' il club in cui ha giocato di più, ma non quello dove è cresciuto. Hongla è infatti prodotto della cantera del Granada con un passaggio anche nel Barcellona B che muove i sui primi passi nel calcio che conta in Andalusia e che nel corso della sua carriera di trasferisce anche in Ucraina, al Karpaty Lviv.

Ora l'Italia, con l'Hellas che ci ha investito 5 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. E che spera di averci visto giusto perché Amrabat è stato giocatore fondamentale per la crescita dell'Hellas. E un anno fa non è stato sostituito.