Ndour: "Sono in un periodo di grande fiducia, ecco cos'è cambiato. Ringrazio la Fiorentina"

Cher Ndour, protagonista con l'Italia Under 21 nel 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord dopo aver segnato anche in Fiorentina-Inter, è intervenuto in zona mista a fine partita. Queste le sue dichiarazioni riportate da ItalPress: "Una serata perfetta. Oggi era importante iniziare con il piglio giusto e abbiamo fatto gol quasi subito, facendo lo stesso nel secondo tempo. Abbiamo fatto veramente una bella partita".

Su com'è stato indossare la maglia numero 10 e la fascia da capitano: "Siamo tutti veterani perché siamo un gruppo fantastico, poi indossare la maglia della Nazionale è sempre un orgoglio a prescindere dal numero e dalla fascia. Ho fatto tutta la trafila e per me è un orgoglio".

Sulla fiducia di Vanoli nella Fiorentina: "Sono in un periodo di grande fiducia e devo ringraziare sia la Nazionale che soprattutto la Fiorentina. Per un giocatore sentire la fiducia è la cosa più importante".

Su cos'è cambiato: "La fiducia. A Firenze stanno arrivando prestazioni e risultati positivi. Con l'Italia uguale, con la Polonia siamo solo stati un po' sfortunati".

Sulla stagione difficile e la sua crescita: "Sicuramente è una stagione complicata ma, come tutte le cose difficili, ti aiuta a rialzarti. Con la Fiorentina ne stiamo uscendo. Questi momenti fanno crescere come professionisti ma anche come uomini".

Sul prossimo test con la Svezia: "Da domani ci pensiamo, ora l'importante è recuperare e finire poi questo ciclo con una vittoria. Per qualificarci per l'Europeo e poi le Olimpiadi, non bisogna più sbagliare".