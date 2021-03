Nel segno di Mertens: il Napoli domina la Roma, è 0-2 al 45' all'Olimpico

Roma-Napoli 0-2 al 45'

Il Napoli domina la prima frazione e vince al 45' contro la Roma nel segno di Mertens, autore di due gol. Uno scontro Champions, dove Fonseca e Gattuso scelgono le garanzie, il belga contro Dzeko, così i colpi di mercato d'estate finiscono in panchina, sia Mayoral che Osimhen. Scelgono di aggrapparsi alle certezze perché è una sfida diretta per l'Europa che conta, dunque a giocatori che queste sfide le hanno già giocate, vinte e magari decise. L'inizio è di marca azzurra senza dubbio alcuno: la Roma appare stanca dopo le fatiche d'Europa. Insigne e Politano partono frizzanti, patiscono le linee giallorosse ma nonostante qualche brivido non arrivano mai conclusioni velenose nei primi venti minuti di gara. Dall'altra parte Koulibaly e Maksimovic fan bella guardia, poi le squadre si allungano e la partita s'accende. La squadra di Fonseca spinge quasi solo sulle mattonelle di Spinazzola ma quando attacca le maglie si sciolgono e gli azzurri provano contropiedi veloci e rapidi con quei furetti là davanti.

Doppio Mertens Al ventisettesimo, Mertens la sblocca. Punizione dal limite, la barriera copre il primo ma gli azzurri ne mettono una seconda sul palo di Lopez. Lo spagnolo si piazza male e parte tardi, sicché il belga è bravo a metterlo sul suo legno. 1-0 Napoli, la Roma prende e subisce il colpo. Così, otto minuti più tardi, Insigne sventaglia per Politano che parte sul filo del fuorigioco. Pau Lopez è incerto nell'uscita, sponda di testa dell'esterno per Mertens che è solo in mezzo all'area. Testa, non la specialità della casa, ma tanto basta per il centesimo in A e per il momentaneo due a zero.