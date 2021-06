Nessuno vuole lasciare l'Atalanta: Gosens, Romero e gli altri big verso la permanenza

Nessuno vuole lasciare l'Atalanta. A scriverlo è Tuttosport, facendo riferimenti anche ai big di Gian Piero Gasperini. Su tutti, Robin Gosens e Cristian Romero. La società orobica non ha bisogno di cedere pezzi pregiati, avendo il bilancio in ordine. Nonostante un tetto ingaggi da 1,5 milioni e la possibilità di andare altrove a guadagnare di più, la Champions League può fare la differenza per la permanenza dei grandi. Per questo - si legge sul quotidiano - sono alte le probabilità che tenersi stretti Gosens, Romero e gli altri.