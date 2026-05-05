Nico Paz il regalo Scudetto dell'Inter? La strategia nerazzurra per averlo dal Real Madrid

L'Inter è reduce dalla conquista del 21° Scudetto vinto nella sua storia e ha tutta l'intenzione di festeggiare questo traguardo concedendosi un regalo. E secondo quanto riferito da Tuttosport distribuito stamattina nelle edicole fisiche e online, questo nelle idee del club nerazzurro risponde alle fattezze e al talento di Nico Paz, talento del Como che ormai da due campionati sta facendo parlare di sé.

L'Inter avrà un budget tra i 40 e i 45 milioni di euro per gli acquisti nel calciomercato estivo, stima il quotidiano, spiegando come alla somma debbano essere aggiunte eventualmente le risorse garantite dalle cessioni, su tutte per esempio quella che potrebbe portare Bastoni a giocare nel Barcellona. Una cifra dietro la quale però dovranno celarsi diversi colpi, vista l'aria di rinnovamento che tira.

Nico Paz è nelle idee dell'Inter ormai dalla scorsa stagione, il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti lo coccola ormai da tempo. Il Real Madrid al 99% sfrutterà la ricompra a propria disposizione e lo riporterà alla Casa Blanca, ma il futuro di Paz è tutto da scrivere. Tutto passerà infatti dalla valutazione fatta di lui del nuovo allenatore del Madrid, chiunque esso sia. Per questo i nerazzurri potrebbero far leva sullo status di stella che Paz assumerebbe a Milano, diversamente da Madrid dove invece rischierebbe di apparire semplicemente come uno dei tanti.

Basterà a convincere Nico Paz e il Real Madrid? Chi vivrà, vedrà. Di certo c'è che nei piani dell'Inter ci sarà un'offerta da 45-50 milioni di euro circa per l'argentino, con ricompra da lasciare al club di Liga.