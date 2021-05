Niente Champions significa addii pesanti: il Napoli si prepara a salutare i big?

Il punto sul Napoli e sui big di casa azzurra lo fa anche Repubblica: senza Champions sarà tempo di bilanci e di riduzione di ingaggi per il club di Aurelio De Laurentiis. I contratti di Kalidu Koulibaly, di Dries Mertens e forse anche di Lorenzo Insigne, in scadenza nell'estate del 2022, sono zavorre potenzialmente da liberarsi per gli azzurri. Adesso la rivoluzione potrebbe concretamente andare in scena con un'inevitabile riduzione di costi.