Ufficiale Niente Fiorentina, il baby bomber Storm Knutsen è un nuovo giocatore del Lecce

Nuovo acquisto appena ufficializzato dal Lecce, che si assicura un giovanissimo talento del calcio norvegese, un attaccante che qualcuno ha anche già paragonato al ben più illustre connazionale Haaland. Si tratta di Storm Knutsen (17 anni), punta che andrà a rinforzare la squadra Primavera dei giallorossi: "L'U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Storm Karlsson Knutsen dall’Aalesunds FK (Norvegia). L’attaccante norvegese classe 2007 sarà a disposizione della formazione Primavera 1".

Doveva essere il nuovo volto delle giovanili della Fiorentina e invece, dopo due mesi di silenzio, Knutsen è rispuntato a Lecce. L'attaccante norvegese classe 2007, arrivato a dicembre a Firenze dall'Aalesunds Fotballklubb per rinforzare, almeno inizialmente, la Primavera viola di Galloppa, dopo qualche provino al Viola Park non è stato ritenuto idoneo per la causa Fiorentina.

Adesso riparte da Lecce: il club salentino ha ufficializzato l'acquisto del nuovo attaccante che sarà a disposizione della Primavera di Beppe Scurto. Knutsen, battezzato come 'pigramente' baby Haaland per la provenienza, proverà ad affermarsi quindi in Salento. Il centravanti, alto 1,90, nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche. Nuovo colpo esotico per Pantaleo Corvino, che nel nord Europa ha pescato spesso bene ultimamente - basti pensare alle ultime due maxi-plusvalenze fatte dai giallorossi, le cessioni di Hjulmand allo Sporting Club e di Dorgu al Manchester United.