Niente Inter per Wijnaldum? Dall'Inghilterra: il centrocampista ha già un accordo col Barcellona

In scadenza di contratto col Liverpool, Georginio Wijnaldum sarà uno dei grandi affari da completare a parametro zero la prossima estate. Si è parlato tanto da Inter, ma secondo le voci provenienti dall'Inghilterra il suo futuro sarà altrove. Il centrocampista olandese, stando a quanto scritto dal Times, ha già raggiunto l'accordo col Barcellona - con tanto di pre-contratto - e in estate si trasferirà in Liga.