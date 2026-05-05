Serie A, i migliori 5 centrocampisti: Zielinski scalza McTominay e torna in classifica
Ripristinata la classifica di due settimane fa, per quel che riguarda il ranking dei centrocampisti. Zielinski si riprende il posto in Top 5 scalzando McTominay. Inter dominante con ben 3 rappresentanti. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (22)
2. Nico Paz (Como) 6.46 (34)
3. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (32)
4. Piotr Zielinski (Inter) 6.41 (27)
5. Kenan Yildiz (Juventus) 6.40 (30)
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35ª GIORNATA
Pisa - Lecce 1-2
52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira
Udinese - Torino 2-0
45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen
Como - Napoli 0-0
Atalanta - Genoa 0-0
Bologna - Cagliari 0-0
Sassuolo - Milan 2-0
5' Berardi, 47' Laurienté
Juventus - Hellas Verona 1-1
34' Bowie, 62' Vlahovic
Inter - Parma 2-0
45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan
Cremonese - Lazio 1-2
29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin
Roma - Fiorentina 4-0
13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli
CLASSIFICA
1. Inter 82
2. Napoli 70
3. Milan 67
4. Juventus 65
5. Roma 64
6. Como 62
7. Atalanta 55
8. Lazio 51
9. Bologna 49
10. Sassuolo 49
11. Udinese 47
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 40
15. Cagliari 37
16. Fiorentina 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 20
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
13 reti: Thuram (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA
Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)
Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)
Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)
Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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