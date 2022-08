Niente Milan per Ndicka? Vuole restare all'Eintracht nonostante un solo anno di contratto

Cercato anche dal Milan, alla caccia di rinforzi in difesa, Evan Ndicka vuole rimanere all'Eintracht Francoforte. Lo racconta Sky Deutschland, che spiega come il centrale abbia il desiderio di rimanere in Bundesliga per questa stagione, nonostante un solo anno di contratto rimanente. D'altra parte l'Eintracht ha da tempo imposto un prezzo per cedere il difensore: venti milioni, una cifra importante per un giocatore che tra 6 mesi potrà accordarsi gratuitamente con un nuovo club.