Ufficiale Niente Torino per il ceco Hranac. Il difensore ha firmato con l'Hoffenheim

Robin Hranac non sarà un rinforzo del Torino. Il difensore centrale ceco, che era nel mirino del ds Petrachi, ha infatti lasciato il Viktoria Plzen per trasferirsi in Bundesliga dove ha firmato un contratto a lungo termine con l'Hoffenheim come riporta il sito del club tedesco.

Robin Hranac lascia così il club ceco dove era approdato a quindici anni lasciandolo solo per alcuni prestiti prima di tornare alla casa base e diventare un elemento imprescindibile per la prima squadra dove in totale ha collezionato 62 presenze con tre reti e due assist. Prestazioni che gli hanno anche permesso di conquistare la convocazione con la Repubblica Ceca con cui ha giocato tutte le gare dell'Europeo di questa estate.