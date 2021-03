Niente ultimo derby per Buffon. A fine stagione addio alla Juve sempre più probabile

vedi letture

Niente ultime sfida. Gigi Buffon alla ripresa del campionato, nel derby contro il Torino, non potrà difendere i pali della sua Juventus. La Corte d'Appello lo ha infatti squalificato per un turno accogliendo il ricorso della Procura e sanzionando la frase blasfema pronunciata lo scorso 19 dicembre durante la gara col Parma. In linea teorica sarebbe dovuto partire titolare, Buffon, ma evidentemente così non sarà. E difficilmente in futuro ci saranno altre occasioni di difendere la porta bianconera in un derby: in vista di fine stagione, infatti, La Stampa sottolinea come ci sia aria di addio per il portiere bianconero. Non al calcio però, perché nonostante i 43 anni Buffon si sente ancora competitivo e sta valutando il da farsi. Anche perché in mente ha sempre il record di longevità di Ballotta da battere.