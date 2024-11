Non inganni l'autogol che ha deciso il primo tempo: autorevole Inter, Lipsia in difficoltà

L'Inter è avanti 1-0 al termine del primo tempo della sfida contro il Red Bull Lipsia. In questo momento la squadra di Simone Inzaghi è prima in classifica nel girone di Champions, nonché l'unica che non ha ancora subito reti. Soprattutto, è avanti in una partita non facile ma che i nerazzurri stanno conducendo con grande autorevolezza. A decidere la prima frazione l'autogol di Lukeba, difensore che con un fortuito colpo di tacco al 27esimo ha spedito alle spalle di Gulacsi una punizione ben calciata da Dimarco. Ma il vantaggio fin qui è meritato. Meritatissimo.

Simone Inzaghi ha cambiato tutto rispetto alla squadra che ha stravinto contro l'Hellas Verona. Tre giorni dopo lo 0-5 del Bentegodi, l'allenatore dell'Inter ne ha cambiati otto e ha presentato un undici ancor più competitivo. Ha ragione il presidente Marotta: l'allenatore nerazzurro ha a disposizione una rosa profondissima, di 24 titolari. L'Inter nel primo tempo ha surclassato il Lipsia dal punto di vista tecnico e fisico. Della consapevolezza e della coralità. Pronti via e i padroni di casa hanno cominciato a collezionare occasioni e piazzati in serie. Al quarto minuto Taremi ha ciabattato una buona conclusione dal limite dell'area, al nono Dimarco ha chiamato Gulacsi a una pronta respinta coi pugni.

Il Lipsia s'è presentato a San Siro con l'ex Milan André Silva in campo dal primo minuto. Soprattutto, con Benjamin Sesko in panchina. L'allenatore Marco Rose ha fin qui provato a far male la squadra di casa unicamente con la velocità di Openda, ma l'unico risultato di rilievo prodotto è stato un cartellino giallo rimediato da Pavard.

Come detto, il gol che ha sbloccato la partita è figlio di un'autorete. Ma prima e dopo la squadra di Inzaghi ha avuto altre occasioni. La più ghiotta al 32esimo, con Orban e Baumgartner che nei pressi della linea di porta hanno respinto le deviazioni di Bastoni e Lautaro. Per Inzaghi l'unica nota stonata è stato l'infortunio rimediato al 43esimo da Pavard: il calciatore francese ha accusato un problema muscolare a una coscia ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto Bisseck.

