Non solo Allegri: Juve, gli altri nomi per Tuttosport, da Zidane a Gasp e Gattuso

Non c'è soltanto Massimiliano Allegri per il futuro della panchina della Juventus, in caso di addio ad Andrea Pirlo. Tuttosport oggi in edicola apre il ventaglio delle possibilità, tutti i nomi che al momento sono sulla scrivania del club bianconero. Il sogno resta uno: Zinedine Zidane, che è anche quello di Andrea Agnelli e dei tifosi. Accordo in scadenza nel 2022 con il Real Madrid, a fine stagione deciderà il futuro.

Tra le ipotesi italiane i nomi sono tre, l'idea nuova raccontata da Tuttosport sarebbe Gennaro Gattuso che a fine stagione sarà libero del Napoli. Lui ha già fatto la gavetta e un percorso che lo ha portato ora a lottare per la Champions in azzurro, anche se le discussioni con la Fiorentina sono in fase avanzata. Da tempo piace Gian Piero Gasperini ma l'Atalanta non lo libera, in Italia rimbalza sempre il nome di Simone Inzaghi.