Non solo il Milan su Coulibaly. Dalla Spagna: c'è anche il Barcellona sul classe 2004

vedi letture

Nei giorni scorsi, il nome di Mamadou Coulibaly, 17enne centrocampista del Monaco è stato accostato al Milan. Il club rossonero non è però l'unico ad aver messo gli occhi sul giovanissimo mediano: come riporta Sport in Spagna, infatti, anche il Barcellona è sulle tracce del talento francese che in estate si muoverà a zero visto che il suo contratto con il Monaco scadrà il prossimo 30 giugno.